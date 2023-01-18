София Ротару отреагировала на падение вертолета в Броварах

Украинская певица София Ротару не осталась в стороне от трагедии в Броварах, которая произошла утром 18 января.

Как известно, в городе около 8:20 утра упал вертолет возле детского сада и жилого дома. По последней информации погибли 14 человек, среди них – один ребенок.

Исполнительница София Ротору отреагировала на трагические события. В Instagram-stories исполнительница оставила щемящее изображение. На фото изображен белый вертолет, который окутан красным дымом.

Снимок певица дополнила смайликом в виде разбитого красного сердца, а также надписью: "Бровары. 18.01.23".

Реакция Софии Ротару на трагедию в Броварах / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, утром 18 января в Броварах упал вертолет. Согласно сообщению ГСЧС, по состоянию на 15:00 обнаружено 14 погибших, среди которых один ребенок. В авиакатастрофе также трагически погибли министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Украинские знаменитости уже прокомментировали жуткую трагедию.

Напомним, София Ротару публично не комментирует полномасштабную войну, развязанную Россией. Однако известно, что артистка осталась в Украине. В фотоблоге исполнительница реагирует на трагические террористические акты россиян против украинцев. Впрочем, Ротару не указывает, что в этом виновата Россия.

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