София Ротару отреагировала на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

Исполнительница показала, какой ГЭС была до прихода захватчиков и какой стала после.

Украинская певица София Ротару отреагировала на циничный подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

В частности, с началом полномасштабной войны исполнительница не ведет публичный образ жизни и редко появляется в соцсетях. Однако Ротару реагирует на террористические акты, совершаемые российскими военными на украинских землях. Подрыв Каховской ГЭС не стал исключением.

В Instagram-stories артистка показала, какой была плотина до террористического акта России и какой стала после. На ужасающем кадре Каховская ГЭС полностью разрушена.

Реакция Софии Ротару на подрыв оккупантами Каховской ГЭС / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица не стала подписывать снимки, а лишь добавила смайлик в виде разбитого сердца. Также Ротару отметила город, где произошла трагедия.

Напомним, оккупанты совершили на территории Украины очередной террористический акт. Российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что в свою очередь может привести к катастрофе. Из-за действий захватчиков уже началось затопление населенных пунктов Херсонской области. Украинские власти проводят немедленную эвакуацию мирного населения.

Ранее редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию украинских знаменитостей на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Звезды были просто шокированы преступным поступком российских военных.

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