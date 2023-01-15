София Ротару отреагировала на ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Украинская певица София Ротару не осталась в стороне от страшной трагедии, которая произошла 14 января в Днепре.

Как известно, в субботу российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепру и попали в жилую многоэтажку. В сторис своей страницы в Instagram Ротару разместила черно-белый снимок разрушенного дома, возле которого стоят пожарные и люди.

Фото София Михайловна сопроводила эмоджи в виде разбитого сердца и подписала: "Днепр. 14.01.2023".

София Ротару отреагировала на ракетный удар по Днепру / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что 14 января армия России ударила ракетами по Днепру и попала в жилой дом. Число жертв постоянно растет. Сейчас уже известно о 20 погибших. Полиция и ГСЧС продолжают поиски пропавших без вести – это по меньшей мере 37 человек. Как рассказал глава Офиса президента Кирилл Тимошенко, среди погибших есть 1 ребенок, 73 человека ранены, удалось спасти 38 человек, из них 6 детей – их достали из-под завалов и из разрушенных секций дома, которые не обрушились. Российская ракета уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

Напомним, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины София Ротару ни разу не дала комментариев. Впрочем, артистка в первые дни вторжения сообщила, что находится в Киеве и молится о мире. Однако в своих постах артистка не упоминает Россию и не пишет, что именно на совести россиян жуткие события в Украине.

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