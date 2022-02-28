София Ротару отреагировала на войну в Украине после того, как начали сливать телефоны звезд

Пока певица находится в Киеве.

Певица София Ротару на пятый день войны в Украине, которую начали власти России, отреагировала на войну в Украине.

Исполнительница написала, что "российские ракеты убивают мирных жителей и разрушают города Украины". По словам Ротару, сейчас она находится в Киеве и с болью в сердце наблюдает за происходящими в стране событиями.

"Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце в клочья! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине!" Пишу этот текст, а мои руки дрожат. Дрожат, потому что в Украине идут одесточенные бои. Сил нам всем и мира!" – написала Ротару.

К слову, певица только на пятый день войны отреагировала на вторжение России в Украину. А незадолго до этого в Сеть начали активно сливать телефоны российских и украинских артистов, которые не комментируют ситуацию или поддерживают режим Путина.

Читайте также:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: