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София Ротару отреагировала на войну в Украине после того, как начали сливать телефоны звезд

София Ротару отреагировала на войну в Украине после того, как начали сливать телефоны звезд

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София Ротару отреагировала на войну в Украине после того, как начали сливать телефоны звезд

София Ротару

Пока певица находится в Киеве.

Певица София Ротару на пятый день войны в Украине, которую начали власти России, отреагировала на войну в Украине.

Исполнительница написала, что "российские ракеты убивают мирных жителей и разрушают города Украины". По словам Ротару, сейчас она находится в Киеве и с болью в сердце наблюдает за происходящими в стране событиями.

"Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце в клочья! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине!" Пишу этот текст, а мои руки дрожат. Дрожат, потому что в Украине идут одесточенные бои. Сил нам всем и мира!" – написала Ротару.

К слову, певица только на пятый день войны отреагировала на вторжение России в Украину. А незадолго до этого в Сеть начали активно сливать телефоны российских и украинских артистов, которые не комментируют ситуацию или поддерживают режим Путина.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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