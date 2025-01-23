София Ротару передумала продавать элитную квартиру в Москве и раскрыла новые планы на нее

Уже известно, почему артистка не может избавиться от собственности в РФ.

Певица София Ротару передумала продавать трехкомнатную элитную квартиру в Москве.

По крайней мере, именно так утверждают российские пропагандисты. Исполнительница выставила на продажу квартиру, которую ей в свое время подарил бывший российский мэр Юрий Лужков еще осенью прошлого года. Сначала артистка планировала продать элитные апартаменты за около 700 тысяч долларов, но когда покупателей не нашлось, то снизила цену до около 650 тысяч долларов.

Квартира Софии Ротару в Москве

Однако избавиться от квартиры в Москве Софии Ротару так и не удалось. Как пишут российские пропагандисты, все дело в цене. Нет желающих покупать апартаменты. За такую стоимость можно приобрести новую квартиру в центре столицы страны-агрессора.

Квартира Софии Ротару в Москве

Так что, очевидно, у Софии Ротару появились новые планы на апартаменты. Российские пропагандисты утверждают, что певица вместе с сыном наняла работницу, которая будет присматривать за квартирой и убирать там раз в два месяца. Также исполнительница платит коммунальные платежи.

Квартира Софии Ротару в Москве

Напомним, недавно София Ротару впервые за длительное время вышла на связь. Артистка почтила память покойного мужа и показала, как они выглядели в молодости.

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