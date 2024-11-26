Певица София Ротару переписала квартиру нового владельца.

Как известно, звезда всяческими способами пытается избавиться от имущества в государстве-террористке РФ. Во время войны она выставила на продажу трехкомнатные апартаменты в Москве, которые когда-то ей подарил бывший российский мэр Юрий Лужков. Однако дела совсем не шли, поскольку все знали, кому именно принадлежат апартаменты. Поэтому исполнительница переписала квартиру на своего не такого публичного 54-летнего сына Руслана Евдокименко. Все для того, чтобы без чрезмерного внимания к ее персоне быстрее нашлись новые хозяева. Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ.

Квартира Софии Ротару в Москве

К тому же София Ротару постоянно снижает цену на покупку недвижимости площадью 122 квадратных метра, фото которой недавно слили в Сеть. И если в октябре певица хотела получить за квартиру в Москве почти 700 тыс. дол., то сейчас – близко 650 тис. дол.

Квартира Софии Ротару в Москве

Между тем, у россиян началась истерика. В частности, преступная организация "Ветераны России" уже призвала местные органы конфисковать трехкомнатную московскую квартиру украинской певицы "в пользу государства" и проверить ее также на так называемое "возможное финансирование ВСУ".

Отметим, во время войны Ротару пытается распрощаться с жильем не только в Москве, но и в аннексированном Крыму. Там в собственности артистки была гостиница "Вилла София". Она также выставляла это здание на продажу. Однако оккупанты сразу придумали свой план и цинично объявили о так называемой "национализации" имущества. Более того, после этого они выдвинули предложение переделать незаконно конфискованный отель в пансионат для раненых оккупантов.

Читайте также: