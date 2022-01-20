Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

София Ротару почтила память покойного мужа и показала его архивное фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
София Ротару почтила память покойного мужа и показала его архивное фото

София Ротару

Родному человеку артистке могло бы исполниться 80 лет.

Известная украинская певица София Ротару почтила память покойного мужа.

Сегодня, 20 января, Анатолию Евдокименко исполнилось бы 80 лет. В сторис на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала архивный снимок, на котором изображен покойный музыкант.

София Михайловна не была многословной, а только в посту оставила смайлик в виде разбитого пополам сердца.

Покойный муж Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official
Покойный муж Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Также почтил память отца и сын артистки – Руслан Евдокименко. Он также опубликовал архивное фото Анатолия Кирилловича и посвятил своему отцу трогательные строчки.

"День рождения отца. Спасибо тебе за все", – написал Руслан.

Напомним, Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Читайте также:

Следующая публикация