София Ротару почтила память покойного мужа и показала его архивное фото

София Ротару почтила память покойного мужа и показала его архивное фото

Родному человеку артистке могло бы исполниться 80 лет.

Известная украинская певица София Ротару почтила память покойного мужа.

Сегодня, 20 января, Анатолию Евдокименко исполнилось бы 80 лет. В сторис на своей странице в Instagram исполнительница опубликовала архивный снимок, на котором изображен покойный музыкант.

София Михайловна не была многословной, а только в посту оставила смайлик в виде разбитого пополам сердца.

Покойный муж Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Также почтил память отца и сын артистки – Руслан Евдокименко. Он также опубликовал архивное фото Анатолия Кирилловича и посвятил своему отцу трогательные строчки.

"День рождения отца. Спасибо тебе за все", – написал Руслан.

Напомним, Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

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