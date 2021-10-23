София Ротару поделилась редким фото покойного мужа

Анатолий Евдокименко умер 19 лет назад.

Легендарная певица София Ротару ровно 19 лет назад потеряла любимого мужа.

23 октября, в годовщину смерти народного артиста Украины и руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко, знаменитость почтила память избранника и поделилась трогательной фотографией с ним. В Instagram-stories исполнительница разместила фото, на которой улыбаясь позирует любимый. Снимок Ротару сопроводила свечкой.

Анатолий Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Со своей стороны, сын артистки Руслан Евдокименко поделился снимком памятника отца в своем Instagram.

Анатолий Евдокименко / instagram.com/rus_yevdokymenko

Заметим, Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября в 2002 году, не пережив третий инсульт.

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