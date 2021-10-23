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София Ротару поделилась редким фото покойного мужа

София Ротару поделилась редким фото покойного мужа

София Ротару поделилась редким фото покойного мужа

Анатолий Евдокименко умер 19 лет назад.

Легендарная певица София Ротару ровно 19 лет назад потеряла любимого мужа.

23 октября, в годовщину смерти народного артиста Украины и руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко, знаменитость почтила память избранника и поделилась трогательной фотографией с ним. В Instagram-stories исполнительница разместила фото, на которой улыбаясь позирует любимый. Снимок Ротару сопроводила свечкой.

Анатолий Евдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official
Анатолий Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Со своей стороны, сын артистки Руслан Евдокименко поделился снимком памятника отца в своем Instagram.

Анатолий Евдокименко / © instagram.com/rus_yevdokymenko
Анатолий Евдокименко / instagram.com/rus_yevdokymenko

Заметим, Анатолий Евдокименко ушел из жизни 23 октября в 2002 году, не пережив третий инсульт.

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