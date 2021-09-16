София Ротару показала архивное фото своей мамы в годовщину ее смерти

Сегодня прошло 24 года со дня смерти мамы артистки.

Певица София Ротару почтила память своей покойной мамы — Александры Ивановны.

Сегодня, 16 сентября, 24 годовщина со дня смерти родного человека артистки. На странице в Instagram София Михайловна опубликовала архивное фото. На черно-белом снимке изображена ее мама — Александра Ивановна.

На фотографии родной человек артистки сидит за столом в белой вышитой рубашке и платке. А возле нее красуется букет пионов.

Покойная мама Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Публикацию исполнительница дополнила трогательным обращением к матери.

"Светлая память тебе, мама", — подписала фото артистка.

Отметим, что Александра Ивановна скончалась 16 сентября 1997 года.

Напомним, недавно дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу Уокер почтила память своего отца. Девушка показала архивное фото актера в его день рождения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку