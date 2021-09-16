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София Ротару показала архивное фото своей мамы в годовщину ее смерти

София Ротару показала архивное фото своей мамы в годовщину ее смерти

София Ротару показала архивное фото своей мамы в годовщину ее смерти

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Сегодня прошло 24 года со дня смерти мамы артистки.

Певица София Ротару почтила память своей покойной мамы — Александры Ивановны.

Сегодня, 16 сентября, 24 годовщина со дня смерти родного человека артистки. На странице в Instagram София Михайловна опубликовала архивное фото. На черно-белом снимке изображена ее мама — Александра Ивановна.

На фотографии родной человек артистки сидит за столом в белой вышитой рубашке и платке. А возле нее красуется букет пионов.

Покойная мама Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official
Покойная мама Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Публикацию исполнительница дополнила трогательным обращением к матери.

"Светлая память тебе, мама", — подписала фото артистка.

Отметим, что Александра Ивановна скончалась 16 сентября 1997 года.

Напомним, недавно дочь покойной звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу Уокер почтила память своего отца. Девушка показала архивное фото актера в его день рождения.

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