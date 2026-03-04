ТСН в социальных сетях

Гламур
265
1 мин

София Ротару показала фото из молодости с Владимиром Ивасюком и растрогала обращением к нему

Артистка почтила память покойного композитора.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару опубликовала редкое фото из молодости, на котором изображена с покойным композитором и музыкантом Владимиром Ивасюком.

Соответствующим снимком артистка поделилась в Instagram-stories не просто так. Дело в том, что 4 марта Владимир Ивасюк мог бы праздновать день рождения. Композитору в этом году исполнилось бы 77 лет. К сожалению, его жизнь оборвалась 26 апреля 1979 года в возрасте 30 лет.

София Ротару не забывает о памятных датах. Исполнительница почтила память покойного композитора. Артистка показала их совместное фото, а также растрогала обращением к Владимиру Ивасюку.

"Владимир Ивасюк! Спасибо тебе за дружбу и песни", - написала артистка.

София Ротару и Владимир Ивасюк в молодости / © instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару и Владимир Ивасюк в молодости / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, Владимир Ивасюк и София Ротару впервые встретились в 1971 году во время съемок музыкального фильма "Червона рута", где певица исполняла песни композитора. С тех пор началась не только дружба артистов, но и длительное сотрудничество. Владимир Ивасюк написал для исполнительницы немало песен, которые стали хитами.

Напомним, недавно София Ротару высказывалась о четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине. Певица тогда растрогала сообщением.

