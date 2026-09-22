София Ротару показала редкое фото с мужем и какой была их свадьба 58 лет назад

София Ротару с мужем

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Народная артистка София Ротару показала редкий кадр из своей свадьбы с Анатолием Евдокименко, которая состоялась 58 лет назад.

22 сентября 1968 года певица вышла замуж за своего аккомпаниатора. В годовщину памятной даты Ротару поделилась в Instagram архивной фотографией с торжества. На ней она позирует в свадебном платье и фате рядом с возлюбленным, одетым в классический костюм. Супруги улыбаются и вместе поднимают бокалы.

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К слову, история их отношений началась еще до личного знакомства. В 1964 молодая Ротару появилась на обложке журнала «Украина». Экземпляр издания случайно попал в руки Евдокименко, проходившего тогда военную службу. Фотография настолько поразила его, что он повесил ее над своей армейской кроватью и решил после службы отыскать незнакомую девушку.

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София Ротару и Анатолий Евдокименко — фото их свадьбы / © instagram.com/rotaru_sofia

Впоследствии музыканту удалось встретить Ротару. Знакомство переросло в любовь, а через несколько лет они стали супругами. Евдокименко был для артистки не только мужем, но и важным творческим партнером. Он создал и возглавил ансамбль «Червона рута», а также занимался режиссурой концертных программ жены.

Итого София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили более 34 лет. У супругов родился единственный сын Руслан, который со временем присоединился к музыкальной карьере матери.

К сожалению, Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Народный артист Украины скончался в возрасте 60 лет после тяжелого инсульта. Музыканта похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

После смерти мужа София Ротару больше не выходила замуж. Евдокименко оставался ее единственным официальным супругом и одним из самых близких людей в ее жизни.

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