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София Ротару показала редкое фото с мужем и какой была их свадьба 58 лет назад
Супруги прожили вместе более 34 лет.
Народная артистка София Ротару показала редкий кадр из своей свадьбы с Анатолием Евдокименко, которая состоялась 58 лет назад.
22 сентября 1968 года певица вышла замуж за своего аккомпаниатора. В годовщину памятной даты Ротару поделилась в Instagram архивной фотографией с торжества. На ней она позирует в свадебном платье и фате рядом с возлюбленным, одетым в классический костюм. Супруги улыбаются и вместе поднимают бокалы.
К слову, история их отношений началась еще до личного знакомства. В 1964 молодая Ротару появилась на обложке журнала «Украина». Экземпляр издания случайно попал в руки Евдокименко, проходившего тогда военную службу. Фотография настолько поразила его, что он повесил ее над своей армейской кроватью и решил после службы отыскать незнакомую девушку.
Впоследствии музыканту удалось встретить Ротару. Знакомство переросло в любовь, а через несколько лет они стали супругами. Евдокименко был для артистки не только мужем, но и важным творческим партнером. Он создал и возглавил ансамбль «Червона рута», а также занимался режиссурой концертных программ жены.
Итого София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили более 34 лет. У супругов родился единственный сын Руслан, который со временем присоединился к музыкальной карьере матери.
К сожалению, Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Народный артист Украины скончался в возрасте 60 лет после тяжелого инсульта. Музыканта похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
После смерти мужа София Ротару больше не выходила замуж. Евдокименко оставался ее единственным официальным супругом и одним из самых близких людей в ее жизни.