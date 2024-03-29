София Ротару показала свою невестку и публично обратилась к ней

Певица София Ротару впервые за долгое время показала фото со своей родственницей в Сети.

Таким образом, София Ротару поздравила свою невестку Светлану с днем рождения, которое она празднует сегодня, 29 марта. Так, в своем фотоблоге артистка разместила кадр с женой своего сына Руслана Евдокименко, где она позирует в стильном образе и макияже. На кадре знаменитость разместила поздравительные слова: "С днем рождения". И дополнила фотографию сердечком.

София Ротару поздравила невестку с днем рождения / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В свою очередь, скандальный внук Софии Ротару, находящийся за рубежом музыкант Анатолий Евдокименко, также присоединился к поздравлениям мамы. Он опубликовал нежное фото с ней, на котором Светлана его обнимает.

Внук Софии Ротару с мамой / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"Поздравляю с днем рождения лучшую маму в мире! Люблю тебя", - восхитил подписью 30-летний Анатолий.

Также сын Ротару, Анатолий, в своем фотоблоге разместил еще одно фото жены и тоже публично к ней обратился: "С днем рождения, моя любовь".

Сын Софии Ротару поздравил жену с днем рождения / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, недавно внук Софии Ротару Анатолий отпраздновал свой день рождения за границей и показал, как прошел праздник.

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