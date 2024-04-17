София Ротару показала свою покойную маму и довела до слез обращением к ней

Родного человека артистки не стало 26 лет назад.

Певица София Ротару почтила память своей покойной мамы Александры Ивановны, которая ушла из жизни 16 сентября 1997 года.

В своем Instagram исполнительница посвятила пост родному человеку. Сегодня, 17 апреля, Александра Ивановна праздновала бы свой день рождения. Ей могло бы исполниться 104 года. По случаю памятной даты София Ротару почтила память родного человека.

Певица опубликовала архивное черно-белое фото своей покойной мамы. На снимке Александра Ивановна изображена в рубашке и платке. Она сидела за столом, на котором красовался букет пионов.

Мама Софии Ротару, которой не стало 26 лет назад / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару обратилась к покойной маме и просто довела до слез своими словами: "Помню, скучаю, люблю"…К фото певица добавила смайлик в виде зажженной свечи.

Отметим, что мама Софии Ротару умерла 26 лет назад, а именно 16 сентября 1997 года. Родного человека не стало в возрасте 77 лет.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский почтил память покойного папы. Артист опубликовал архивное фото Виталия Сергеевича и растрогал обращением к нему.

Читайте также: