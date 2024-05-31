София Ротару показала свою внучку и нежно поздравила ее с особым праздником

Внучка певицы Софии Ротару модель Соня Евдокименко на днях отпраздновала день рождения.

Так, именинницу поздравила ее семья. В частности, София Ротару посвятила родному человеку сторис, где опубликовала ее фото на голубом фоне и написала "С днем рождения", добавив эмоджи в форме белых сердец.

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Также к поздравлениям присоединились родители Сони и ее брат Анатолий Евдокименко. Семья также запостила общие фото и публично обратилась к модели, адресовав ей теплые слова.

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В свою очередь, в особый праздник к Соне обратился и ее новый бойфренд-миллиардер Макс Лернер, об отношениях с которым она рассказала недавно. Так, избранник внучки Ротару в своих сторис поздравил возлюбленную снимком, где они позируют вместе.

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Вероятно, именинница свой день рождения отметила в кругу ближайших в Италии. В частности, блогерша показала нежное фото с мамой, которое они сделали во время прогулки.

Соня Евдокименко отпраздновала день рождения / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, недавно стало известно, как семья модели Сони Евдокименко отреагировала на ее состоятельного возлюбленного, семейное состояние которого оценивают в 1,2 млрд дол.

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