София Ротару показалась с родной сестрой и рассекретила, где встретила 78-летие

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

Певица София Ротару показалась с родной сестрой Лидией Ротару, которая младше ее.

Семейным снимком поделилась родственница артистки в своем Facebook. На фотографии сестры мило позировали друг возле друга на фоне деревьев. Они держали в руках немалые букеты роз и пионов. София Ротару позировала перед объективом фотокамеры в белом платье в горошек, а ее сестра - в черном наряде. Образ они дополнили солнцезащитными очками.

Оказывается, кадр совсем свежий. Сестры сфотографировались 7 августа, когда певица праздновала день рождения. Более того, снимок был сделан в селе Маршинцы, Черновицкая область. Именно там София Ротару родилась и провела детство. Свой день рождения артистка, которой исполнилось 78 лет, встречала в родном месте.

Реклама

София Ротару с сестрой Лидией / © facebook.com/lidiia.rotaru

Напомним, с началом полномасштабной войны София Ротару избегает публичности и не комментирует вторжение России в Украину, хотя и реагирует на преступления оккупантов и поздравляет украинцев с государственными праздниками. Тем не менее, артистке прилетает критика в Сети. Недавно другая сестра певицы Аурика Ротару поставила на место хейтеров и рассекретила, где они на самом деле проживают во время войны в Украине.