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София Ротару показалась в Киеве на могиле своего мужа

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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София Ротару показалась в Киеве на могиле своего мужа

София Ротару

Исполнительница почтила память покойного Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару показалась на могиле своего мужа, народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко.

Избранника артистки не стало 23 октября 2002 года. В годовщину смерти Анатолия Евдокименко Ротару почтила память покойного мужа. Знаменитость приехала на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен ее возлюбленный.

София Ротару в Instagram-stories опубликовала щемящий кадр, где она в черной куртке, кепке и очках стоит рядом с могилой Анатолия Евдокименко.

София Ротару на могиле своего мужа / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару на могиле своего мужа / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"21 год без тебя", — растрогала обращением к покойному мужу певица.

Пока неизвестно, вернулась ли София Ротару в Украину, или находится в Италии, где она якобы живет из-за полномасштабной войны. Певица могла опубликовать фотографию из своего архива. Правда, раньше именно таким фото Ротару не делилось.

Напомним, София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. 23 октября 2002 года мужа артистки не стало. Он умер в возрасте 60 лет. У супругов есть общий сын Руслан Евдокименко.

София Ротару с мужем / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару с мужем / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Дата публикации
Просмотры
1236
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