София Ротару показалась в вышитой сорочке и поздравила украинцев с важным праздником

Артистка впервые за долгое время опубликовала собственное фото в соцсетях.

Певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими подписчиками.

Хотя артистка и не является частой гостьей в соцсетях, однако она не забывает о важных для Украины праздниках и поздравляет украинцев. День вышиванки, который в этом году выпал на 16 мая, не стал исключением. София Ротару в своем Instagram опубликовала новое фото.

На снимке улыбающаяся исполнительница изображена в черной рубашке, на которой красовалась вышивка в белом, красном и желтом цветах. В посте артистка поздравила украинцев с праздником.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"С Днем вышиванки!" – коротко подписала фото исполнительница.

Отметим, София Ротару с самого начала полномасштабной вообще не появляется на публике и крайне редко публикует что-нибудь в соцсетях. Однако в важные праздники, а также в дни траура исполнительница обязательно выражает украинцам слова поддержки.

Кстати, недавно сын Ротару – Руслан Евдокименко – на свежем фото показал, как выглядит его мама. Также он поздравил ее с Днем матери.

Напомним, украинские ведущие тоже активно поздравляют с Днем вышиванки. Они публикуют фото в вышитых рубашках и делятся историями, что связаны с национальным нарядом.

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