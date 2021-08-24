Президент Украины вручил награду 22 августа.

Недавно президент Владимир Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины".

К 30-летию Независимости нашей страны, награды присвоили семи украинцам. Так, премию, церемония награждения которой состоялась в Мариинском дворце, 22 августа, получила певица София Ротару. Об этом говорится на странице Офиса президента в Facebook.

София Ротару получила награду "Национальная легенда Украины" / president.gov.ua

"Об этой легенде можно сказать очень много. В ее активе более 400 песен, которые были имполнены на 10 разных языках. О том, во скольких странах она является народной артисткой. О том, сколько президентов ее награждали. О том, что она исполнила самую известную украинскую песню века. Но все это будет менее весомым за эти три слова — София Михайловна Ротару", — заявил Зеленский.

София Ротару получила награду "Национальная легенда Украины" / president.gov.ua

Также награды удостоились: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, балерина Елена Потапова, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Напомним, не так давно Софии Ротару исполнилось 74 года. День рождения исполнительница отметила в Италии.

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