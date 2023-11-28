София Ротару помогла внуку сбежать из Украины и спонсирует его карьеру за границей — СМИ

Также в СМИ раскрыли, почему певица избегает публичности и контактов с другими людьми.

Стало известно, как внук певицы Софии Ротару – Анатолий Евдокименко – смог уехать с Украины во время полномасштабной войны и кто спонсирует его карьеру за границей.

Как пишет Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники, близкие к окружению исполнительницы, без помощи звездной бабушки не обошлось. Анатолий якобы является любимцем Софии Ротару, а исполняет все его желания. Так что с выездом за границей во время полномасштабной войны певица тоже помогла. Как утверждает инсайдер, артистке пришлось выложить немалую сумму средств, тем более что покинуть Украину получилось не с первого раза. Тем временем сама София Ротару живет под Киевом.

София Ротару с внуками / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Исполнительница также помогает внуку финансово за границей. Она спонсирует его проживание, а также карьеру музыканта. Хотя Анатолий, который выступает под псевдонимом SHMN, уверен в своем таланте, однако у него не очень получается покорять европейский рынок.

София Ротару с внуком / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как утверждает инсайдер, сама София Ротару сейчас живет под Киевом. Артистка практически избегает контактов с людьми, ведь якобы боится повторно заболеть коронавирусом, который ранее тяжело перенесла.

Отметим, что в марте прошлого года сына и внука Софии Ротару задержали, когда те на лодке пытались сбежать в Молдову. Впоследствии в Анатолия Евдокименко получилось уехать в Европу. Там он занялся развитием музыкальной карьеры. Недавно Анатолий вспомнил о войне в Украине и заговорил о трансформациях, которые переживает общество.

Читайте также: