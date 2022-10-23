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София Ротару посетила могилу мужа в Киеве в годовщину его смерти

София Ротару посетила могилу мужа в Киеве в годовщину его смерти

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София Ротару посетила могилу мужа в Киеве в годовщину его смерти

София Ротару

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года.

Певица София Ротару посетила могилу своего мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко.

Звезда приехала на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен ее муж, в годовщину его смерти. Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года.

У себя на странице в Instagram София Михайловна выложила щемящее фото, где изображена рядом с могилой любимого: "20 лет…" – подписала кадр звезда.

София Ротару посетила могилу мужа / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару посетила могилу мужа / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото София Ротару стоит возле памятника мужу в черных очках, белой куртке и легком платке.

Отметим, что София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году и были женаты до самой смерти музыканта. 23 октября 2002 года на 61 году жизни Народный артист Украины Анатолий Евдокименко умер, не пережив третьего инсульта. У супругов есть сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.

София Ротару и Анатолий Евдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official
София Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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