София Ротару посетила могилу мужа в Киеве в годовщину его смерти

Певица София Ротару посетила могилу своего мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко.

Звезда приехала на Байковое кладбище в Киеве, где похоронен ее муж, в годовщину его смерти. Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года.

У себя на странице в Instagram София Михайловна выложила щемящее фото, где изображена рядом с могилой любимого: "20 лет…" – подписала кадр звезда.

София Ротару посетила могилу мужа / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото София Ротару стоит возле памятника мужу в черных очках, белой куртке и легком платке.

Отметим, что София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году и были женаты до самой смерти музыканта. 23 октября 2002 года на 61 году жизни Народный артист Украины Анатолий Евдокименко умер, не пережив третьего инсульта. У супругов есть сын, музыкальный продюсер Руслан Евдокименко.

София Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Читайте также: