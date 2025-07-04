София Ротару после массированного обстрела Киева вышла на связь с заявлением

София Ротару

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Певица София Ротару отреагировала на ужасный массированный обстрел Киева оккупантами в ночь на 4 июля.

Так, российская армия устроила одну из самых масштабных воздушных атак - по Украине выпустили более 550 средств поражения, большинство из которых направили на столицу. Основной удар получил именно Киев и область: пострадали по меньшей мере 23 человека, среди них - 10-летняя девочка. После атаки в городе также зафиксировали значительное загрязнение воздуха.

София Ротару об обстреле Киева 4 июля / © instagram.com/rotaru_sofia

В свою очередь исполнительница в последнее время не обходит вниманием преступления государства-террористки и все чаще публично высказывает позицию, осуждая действия РФ. Поэтому на этот раз София Михайловна поддержала украинцев в своих сторис в Instagram. На кадре виднеется запятнанный кровью листок каштана и дата ужасного обстрела.

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Напомним, недавно в Сети появились кадры, как Леся Никитюк, Надя Дорофеева и другие украинские звезды прятались в укрытиях, спасаясь от ударов, и делились, как боролись со смогом, который накрыл столицу.