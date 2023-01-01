София Ротару поздравила украинцев с Новым годом и заговорила о победе

Украинская певица София Ротару поздравила поклонников с Новым годом и заговорила о предстоящей победе.

В новогодний вечер исполнительница добавила фотографию за праздничным столом в Instagram. Лаконично, но содержательно артистка написала, что этот год будет победным.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"С Новым годом! Годом нашей победы", — написала на украинском Ротару.

Отметим, что в начале полномасштабной войны в Украине София Ротару написала, что находится в Киеве и молится о мире. Однако давать официальные комментарии или интервью певица не спешит. В своих соцсетях Ротару часто реагирует на ракетные атаки РФ и благодарит наше ПВО, впрочем, не пишет, что зверства на украинских землях совершают именно российские оккупанты.

Ранее с новогодними праздниками украинцев поздравили Ольга Сумская, Анна Тринчер, Наталья Денисенко и другие звезды шоу-бизнеса.

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