София Ротару публично обратилась к сыну и показала общее архивное фото, где их просто не узнать

Певица София Ротару публично поздравила сына Руслана Евдокименко с особым событием.

Сегодня, 24 августа, родной человек звезды отмечает день рождения. По этой причине София опубликовала их редкий кадр. Более того, фото оказалось архивным. Так, на изображении молодую певицу и ее маленького сына просто не узнать. Вместе они позируют на природе в объятиях. К тому же знаменитость адресовала сыну теплые поздравления с его днем.

"С днем рождения, дорогой мой сын Руслан!", — нежно обратилась к имениннику певица.

София Ротару с сыном / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме того, сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины София Ротару обратилась к своей Родине и опубликовала фото флага и Родины-матери.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

"С Днем Независимости, Украина!" — лаконично поздравила звезда Украины, которой 24 августа исполнилось 33 года.

Напомним, недавно певица София Ротару также отметила день рождения. Свои 77 лет певица встретила в компании самых близких в ресторане. В свою очередь в Сеть слили видео, как ее поздравляли ее сын Руслан и внучка Соня. Пользователи предположили, что празднование проходило за границей, а именно в Италии.

София Ротару показала, как с сыном и внуками отпраздновала день рождения

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