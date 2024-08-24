София Ротару публично обратилась к сыну и показала общее архивное фото, где их просто не узнать

У семьи певицы двойной праздник.
Певица София Ротару публично поздравила сына Руслана Евдокименко с особым событием.
Сегодня, 24 августа, родной человек звезды отмечает день рождения. По этой причине София опубликовала их редкий кадр. Более того, фото оказалось архивным. Так, на изображении молодую певицу и ее маленького сына просто не узнать. Вместе они позируют на природе в объятиях. К тому же знаменитость адресовала сыну теплые поздравления с его днем.
"С днем рождения, дорогой мой сын Руслан!", — нежно обратилась к имениннику певица.
Кроме того, сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины София Ротару обратилась к своей Родине и опубликовала фото флага и Родины-матери.
"С Днем Независимости, Украина!" — лаконично поздравила звезда Украины, которой 24 августа исполнилось 33 года.
Напомним, недавно певица София Ротару также отметила день рождения. Свои 77 лет певица встретила в компании самых близких в ресторане. В свою очередь в Сеть слили видео, как ее поздравляли ее сын Руслан и внучка Соня. Пользователи предположили, что празднование проходило за границей, а именно в Италии.
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