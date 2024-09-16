София Ротару растрогала архивным фото с мамой и показала, как они выглядели 30 лет назад

Родного человека артистки не стало ровно 27 лет назад.
Певица София Ротару вышла на связь и почтила память покойной мамы.
Родного человека артистки не стало 16 сентября в далеком 1997 году. Поэтому в годовщину смерти Александры Ивановны София Ротару почтила ее память. Исполнительница опубликовала в Instagram-stories их архивное фото, которое было сделано около 30 лет назад.
На снимке Ротару позировала с мамой среди деревьев. Певица нежно обнимала родного человека и улыбалась. Подписывать кадр исполнительница не стала. София Ротару лишь оставила смайлик в виде красного сердца.
Отметим, что София Ротару с начала полномасштабной войны в Украине почти не выходит на связь. Однако когда в ее семье особые даты, артистка делает посты в фотоблоге. Также звезда не забывает и об Украине. Когда страна-агрессор совершает террор, певица об этом пишет в Instagram. Также Ротару поздравляет украинцев с государственными праздниками.
Поговаривают, что певица поселилась за границей. Также за пределами Украины проживает и ее семья. Недавно внучка Софии Ротару показала, как в Италии проводила время с мамой. За границей живет и внук артистки – Анатолий Евдокименко, который выехал уже во время войны.
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