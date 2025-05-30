София Ротару с семьей поздравила внучку-красавицу с 24-летием и показала ее невиданные фото

София Ротару с семьей / © instagram.com/iamsofiaeve

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Украинская певица София Ротару 30 мая поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Модели исполнилось 24 года.

В своем Instagram артистка поделилась черно-белым архивным фото родного человека и лаконично подписала: "С днем рождения".

Соня Евдокименко празднует день рождения

Соня Евдокименко - дочь сына Ротару Руслана Евдокименко и Светланы. Несмотря на публичность, в семье Ротару нечасто публикуют личные кадры внучки. Но в такой особый день родители девушки сделали исключение.

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Отец, Руслан Евдокименко, разместил архивное фото с дочерью, где нежно обнимает ее. К снимку он добавил искренние поздравления. Мама, Светлана Евдокименко, также обратилась к дочери в соцсетях со словами: "Доченька, с днем рождения! Пусть с тобой навсегда остаются доброта, ум, красота и благородный юности блеск. В глазах пусть сияет радости гордый огонь".

Соня Евдокименко празднует день рождения

Соня Евдокименко празднует день рождения

К слову, Соня Евдокименко давно живет за границей и строит карьеру модели, инфлюенсера и бизнесвумен.

Напомним, в этот день 30 мая певица Анастасия Приходько также сообщила об особом празднике ее дочери Наны. Звезда показала фото подросшей девушки на школьной линейке.