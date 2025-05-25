София Ротару с сыном в День Киева сделала заявление и показала кадры из столицы

София Ротару с сыном / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Певица София Ротару, которая долгое время не выходила на связь с поклонниками, поздравила с особым праздником.

Так, в фотоблоге артистка опубликовала сторис в День Киева, 25 мая. Она показала фото с Софиевской площади столицы, где виднеется знаменитый памятник Богдану Хмельницкому. На кадре София Ротару написала поздравление и обратилась ко всем тем, кто любит город-именник: "С Днем Киева".

София Ротару поздравила с Днем Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме артистки, к своим подписчикам обратился и ее сын Руслан Евдокименко. Мужчина опубликовал кадр листья с каштанового дерева, которое лежит на фоне обломков как напоминание о войне. Тем более День Киева в этом году начался именно с массированного обстрела оккупантами Украины.

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"Киев, с твоим Днем", - поздравил сын Ротару.

Руслан Евдокименко поздравил с Днем Киева / © instagram.com/sofiarotaru.official

Кстати, недавно сестра исполнительницы Аурика Ротару рассекретила, что звезда во время войны живет в столице, несмотря на все слухи.

Напомним, поздравления с Днем Киева также выразили и остальные звезды украинского шоу-бизнеса. В частности, Екатерина Осадчая, Леся Никитюк, Оля Полякова опубликовали кадры из столицы и поделились эмоциями.