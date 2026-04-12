София Ротару в честь Пасхи сделала важное послание к украинцам
Артистка поздравила с важным праздником.
Певица София Ротару в честь Пасхи сделала послание к украинцам.
Знаменитость крайне редко появляется в публичном пространстве. Кроме того, она почти ничего не публикует в социальных сетях. Однако в важные для украинцев даты София Ротару выходит на связь. Пасха тоже не стала исключением. Знаменитость в Instagram-stories опубликовала послание к украинцам.
Певица распространила поздравительную фотографию. На открытке был изображен пасхальный кролик среди цветов. Также там красовалась надпись: "С праздником Пасхи". София Ротару в послании пожелала самого главного - мира, счастья и благополучия.
Отметим, София Ротару с началом полномасштабной войны избегает публичности и не дает комментариев. Поговаривали, что певица поселилась за границей. Однако сестра исполнительницы Аурика уверяет, что та осталась в Украине и проживает в своем доме в Конча-Заспе.
Напомним, в этом году украинцы празднуют Пасху 12 апреля. Знаменитости активно поздравляют с особенной датой и показывают, как святят куличи в церкви.