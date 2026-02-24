- Дата публикации
София Ротару в четвертую годовщину войны в Украине растрогала сообщением
Артистка отреагировала на одну из ужасных дат в украинском календаре.
Певица София Ротару в четвертую годовщину войны в Украине растрогала сообщением.
На календаре 24 февраля. Этот день навсегда запомнится украинцам как один из самых ужасных в истории, ведь страна-агрессор Россия начала полномасштабное вторжение с целью оккупировать Украину. Российские захватчики начали наступление на многих направлениях, при этом совершали преступления, убивали невинных людей, уничтожали их дома и разграбляли все вокруг.
Украинские знаменитости высказываются о памятной дате. Певица София Ротару не стала исключением. В Instagram-stories артистка растрогала сообщением. Исполнительница опубликовала фото, на котором изображена улица, уничтоженная полностью обстрелами. Однако из руин вырастают синие подснежники и желтые нарциссы. В этом изображении есть символизм того, что как бы оккупанты не пытались уничтожить Украину, она будет процветать.
Отметим, София Ротару с начала полномасштабной войны хранит молчание. Ходили сплетни, что исполнительница поселилась за границей. Однако родные артистки опровергают это и уверяют, что она находится в Украине. Хотя знаменитость публично не комментирует войну, однако в памятные даты делает посты, а также реагирует на ужасные обстрелы.