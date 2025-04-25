София Ротару в день массированного обстрела Киева вышла на связь к фанатам

София Ротару

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Певица София Ротару в день массового обстрела Киева поддержала украинцев своим заявлением.

Так, 24 апреля государство-террористка Россия осуществила масштабный обстрел столицы Украины. Во время очередной атаки враги применяли баллистические и крылатые ракеты и беспилотники. По состоянию на утро 25 апреля известно, что РФ убила 12 человек и 87 покалечила. Разрушения, повреждения и возгорания произошли сразу в нескольких районах столицы.

В Сети многие звезды уже поддержали украинцев после ужасной ночи. В частности, свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших выразила и София Ротару. Она почти не публикует никакого контента, но все же время от времени обращается к украинцам. Так, на этот раз в сторис она показала символическое изображение со столицей после обстрела, свечой и указанной датой трагедии.

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София Ротару об атаке на Киев / © instagram.com/sofiarotaru.official

К слову, сегодня, 25 апреля, в Киеве объявлено Днем траура.

Напомним, недавно ведущая и актриса Елена Кравец поделилась своими переживаниями и показала 8-летних детей-близнецов в бомбоубежище во время атаки на Киев. Звезда призналась, как ее дети ведут себя во время опасности.