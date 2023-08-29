София Ротару в День памяти защитников Украины сделала щемящее заявление

Каждый год 29 августа Украина отмечает День памяти украинских защитников, которые героически погибли, защищая целостность и независимость государства. Певица София Ротару в памятный день сделала щемящее заявление.

В частности, артистка в Instagram-stories опубликовала фото, на котором виднелось немало растущих в поле подсолнечников. Исполнительница на украинском языке обратилась к подписчикам. Артистка призвала всегда помнить героев Украины, которые ценой собственной жизни защищают суверенитет государства.

"Помним героев", — написала Ротару и добавила смайлики в виде двух свечей.

София Ротару почтила память погибших военных / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, певица очень редко появляется в Сети и почти ничего не публикует. Однако важные для Украины даты исполнительница не забывает. Каждый раз Ротару делает посты. В частности, недавно артистка в День Независимости на украинском поздравляла с праздником и желала скорейшей победы и мира.

Кстати, на днях София Ротару впервые за длительное время показала, как выглядит. Артистка опубликовала свое фото, на котором предстала в платочке в объятиях сына.

Читайте также: