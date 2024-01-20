София Ротару в день рождения покойного мужа показала их архивное фото из молодости

76-летняя артистка показала, как они выглядели в начале брака.
Певица София Ротару поделилась архивным фото с мужем Анатолием Евдокименко, умершим в 2002 году от инсульта.
В своем фотоблоге Ротару по случаю важных дат всегда делает публикации. Так в день рождения своего покойного мужа она опубликовала щемящий кадр с их молодости. Тогда, когда их любовь набирала обороты. На фотографии молодой возлюбленный нежно обнимает Ротару. И вместе они позируют улыбающиеся.
К слову, сегодня Анатолию Евдокименко могло бы исполниться 86 лет. Впрочем, даже после болезненной потери артистка до сих пор вспоминает своего мужа и признается, что любит его.
"Помню, скучаю, люблю", - растрогала певица.
Отметим, София и Анатолий сыграли свадьбу 22 сентября 1968 года. Они пробыли в браке 34 года, пока жизнь мужчины не прервалась. У них есть общий сын Руслан и двое внуков – Анатолий и София, которые сейчас находятся за границей.
Напомним, недавно певица София Ротару показалась со своим сыном Русланом и обратилась к нему с невесткой по случаю особого праздника.
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