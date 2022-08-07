София Ротару в день своего 75-летия впервые с начала войны показала, где находится

Сегодня, 7 августа, София Ротару отмечает день рождения. Легендарной певице исполняется 75 лет.

По этому случаю София Михайловна впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины рассекретила, где находится. На странице в Instagram артистка разместила снимок, сделанный в ее родном селе Маршинцы Черновицкой области. Именно здесь легенда родилась и выросла.

"Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях", – написала Софья Михайловна.

София Ротару находится в селе Маршинцы / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Также Ротару обратилась к своим поклонникам и сообщила, что сегодня кроме ее юбилея, День гуманитарной инициативы, который звезда поддерживает с первых дней начала полномасштабной войны:

"Проект, заботящийся о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на этой войне. Несколько необычная для меня роль, я не привыкла помогать "на публику", еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас трудно, кто действительно нуждается в нашей помощи. Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире!" – написала исполнительница.

София Ротару оставила реквизиты, чтобы каждый желающий мог приобщиться к хорошему и такому важному в наше время делу:

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