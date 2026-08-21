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София Ротару в День траура в Киеве вышла на связь и поддержала украинцев после трагедии
Артистка лаконично выразила свои эмоции после массированной атаки на Киев.
Украинская певица София Ротару вышла на связь в День траура в Киеве и эмоционально отреагировала на последствия недавнего российского удара по столице.
Так, артистка не осталась в стороне от трагедии, которая произошла в Киеве после очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа. На следующий день, 21 августа, когда в столице объявили День траура по погибшим, артистка опубликовала в Instagram символическую сторис со скорбью.
Звезда поделилась с подписчиками изображением, на котором видны дома и свеча в руках. Таким образом Ротару напомнила о трагической ночи и выразила поддержку украинцам, переживающим последствия российского террора. Многословных заявлений артистка не делала. Свои эмоции она передала одним символом — эмоджи разбитого сердца.
День траура объявили после массированного удара по Киеву
Массированная атака на столицу произошла в ночь на 20 августа. Российские войска использовали для удара ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а в нескольких районах города вспыхнули пожары.
По данным властей, в результате российской атаки погибли 16 человек, еще более 35 получили ранения. За день Киев пережил несколько волн ударов.
Правоохранители квалифицировали атаку как военное преступление, повлекшее гибель гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский также назвал удар масштабным и циничным и выразил соболезнования родным и близким жертв. По его словам, российские военные заранее готовили эту атаку и одновременно применили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
К слову, после обстрела Киева на трагедию отреагировали и другие представители украинского шоу-бизнеса. Знаменитости показывали кадры из укрытий, рассказывали о пережитой ночи и публиковали последствия ударов по столице.