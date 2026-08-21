София Ротару в День траура в Киеве вышла на связь и поддержала украинцев после трагедии

София Ротару

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Украинская певица София Ротару вышла на связь в День траура в Киеве и эмоционально отреагировала на последствия недавнего российского удара по столице.

Так, артистка не осталась в стороне от трагедии, которая произошла в Киеве после очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа. На следующий день, 21 августа, когда в столице объявили День траура по погибшим, артистка опубликовала в Instagram символическую сторис со скорбью.

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Звезда поделилась с подписчиками изображением, на котором видны дома и свеча в руках. Таким образом Ротару напомнила о трагической ночи и выразила поддержку украинцам, переживающим последствия российского террора. Многословных заявлений артистка не делала. Свои эмоции она передала одним символом — эмоджи разбитого сердца.

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Сторис Софии Ротару / © instagram.com/rotaru_sofia

День траура объявили после массированного удара по Киеву

Массированная атака на столицу произошла в ночь на 20 августа. Российские войска использовали для удара ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрела были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, а в нескольких районах города вспыхнули пожары.

По данным властей, в результате российской атаки погибли 16 человек, еще более 35 получили ранения. За день Киев пережил несколько волн ударов.

Атака по Киеву 20 августа — последствия / © Национальная полиция Украины

Правоохранители квалифицировали атаку как военное преступление, повлекшее гибель гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский также назвал удар масштабным и циничным и выразил соболезнования родным и близким жертв. По его словам, российские военные заранее готовили эту атаку и одновременно применили баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

К слову, после обстрела Киева на трагедию отреагировали и другие представители украинского шоу-бизнеса. Знаменитости показывали кадры из укрытий, рассказывали о пережитой ночи и публиковали последствия ударов по столице.

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