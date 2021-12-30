София Ротару в годовщину брака сына и невестки показала их редкое фото

София Ротару в годовщину брака сына и невестки показала их редкое фото

Сын артистки отмечает 28 годовщину брака.

В семье известной украинской певицы Софии Ротару сегодня, 30 декабря, праздник.

Ее сын Руслан Евдокименко празднует 28-ю годовщину брака с женой Светланой. Пожалуй, одной из первых поздравила супругов Софья Михайловна. Артистка опубликовала в своем Instagram архивное фото, где изображены еще молодые Руслан со Светланой.

Сын и невестка Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

"От всего сердца поздравляю с днем рождения семьи! Светлана и Руслан, будьте счастливы!" – обратилась к своим родным певица.

Кстати, влюбленные тоже поздравили друг друга с годовщиной. К слову, Светлана показала фото, которое было сделанно 28 лет назад.

Сын Софии Ротару с женой / instagram.com/svetika

Отметим, Руслан и Светлана познакомились в 1990 году. Через три года влюбленные поженились. У супругов двое общих детей: София и Анатолия.

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