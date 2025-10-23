София Ротару в годовщину смерти мужа показала его в молодости и растрогала эмоциями

София Ротару

Реклама

Певица София Ротару почтила память своего покойного мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля «Червона рута» Анатолия Евдокименко.

Звезда в памятную для нее дату — 23 октября — опубликовала сторис в фотоблоге и растрогала воспоминаниями. В частности, София Михайловна поделилась архивным фото молодого мужчины-красавца и почтила его память эмоджи в форме разбитого сердца и изображением свечи. К слову, с момента смерти Народного артиста прошло уже 23 года.

Анатолий Евдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Отметим, что София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году и прожили вместе более трех десятилетий — до самой смерти музыканта. 23 октября 2002 года, на 61-м году жизни, Народный артист Украины Анатолий Евдокименко умер после третьего инсульта. В браке супруги воспитали сына — Руслана Евдокименко, который продолжил семейное дело и стал музыкальным продюсером. Похоронен Анатолий Евдокименко на Байковом кладбище в Киеве.

Реклама

Напомним, недавно сестра легендарной Софии Ротару, певица Аурика Ротару раскрыла подробности жизни родного человека и где она сейчас живет во время войны.