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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2828
Время на прочтение
1 мин

София Ротару в Пасху вышла на связь с важным сообщением

Артистка обратилась к фанатам.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару в Пасху вышла на связь к поклонникам.

Артистка с началом полномасштабной войны избегает публичности. Впрочем, исполнительница не забывает о важных праздниках. Пасха, которую христиане восточного обряда в этом году встречают 20 апреля, конечно же, не стала исключением. В частности, София Ротару в Instagram-stories сделала важное сообщение.

Артистка опубликовала фото, на котором красовалась паска и писанки. Рядом с главными атрибутами Пасхи певица поставила пасхальных кроликов и букет цветов. София Ротару также оставила приветствие: "Христо Воскрес!". Таким образом, певица поздравила украинцам с важным праздником.

София Ротару поздравила с Пасхой / © instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару поздравила с Пасхой / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, София Ротару с началом полномасштабной войны избегает публичности. Известно, что она проживает за границей, но время от времени приезжает в Украину. Хотя артистка не дает никаких комментариев, впрочем, всегда поздравляет украинцев с важными праздниками и реагирует на преступления оккупантов.

Напомним, другие украинские знаменитости уже тоже поздравляли с Пасхой. Звезды также показывали, как святили паски.

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Дата публикации
Количество просмотров
2828
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