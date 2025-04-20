София Ротару в Пасху вышла на связь с важным сообщением

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Певица София Ротару в Пасху вышла на связь к поклонникам.

Артистка с началом полномасштабной войны избегает публичности. Впрочем, исполнительница не забывает о важных праздниках. Пасха, которую христиане восточного обряда в этом году встречают 20 апреля, конечно же, не стала исключением. В частности, София Ротару в Instagram-stories сделала важное сообщение.

Артистка опубликовала фото, на котором красовалась паска и писанки. Рядом с главными атрибутами Пасхи певица поставила пасхальных кроликов и букет цветов. София Ротару также оставила приветствие: "Христо Воскрес!". Таким образом, певица поздравила украинцам с важным праздником.

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София Ротару поздравила с Пасхой / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, София Ротару с началом полномасштабной войны избегает публичности. Известно, что она проживает за границей, но время от времени приезжает в Украину. Хотя артистка не дает никаких комментариев, впрочем, всегда поздравляет украинцев с важными праздниками и реагирует на преступления оккупантов.

Напомним, другие украинские знаменитости уже тоже поздравляли с Пасхой. Звезды также показывали, как святили паски.