София Ротару в платочке впервые за долгое время показала, как выглядит

Певица София Ротару, которая поздравила украинцев с Днем независимости, также рассказала о празднике в ее семье.

Сегодня, 24 августа, день рождения отмечает сын звезды Руслан Евдокименко. Продюсеру исполняется 53 года. По этому случаю София Михайловна опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с сыном.

Отметим, что впервые с августа 2022 года артистка поделилась своим фото. На снимке улыбающаяся Ротару в платке и солнцезащитных очках позирует где-то посреди поля с подсолнухом в руках. Руслан Евдокименко изображен в соломенной шляпе и синей футболке:

"C Днем рождения!" – коротко прокомментировала фотографию с сыном Ротару.

София Ротару показалась впервые за долгое время / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Где именно была сделана фотография, София Михайловна не уточнила. Если верить словам подруги Ротару, певицы Лаймы Вайкуле, звезда находится где-то за границей в "безопасном месте".

Напомним, что и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко сумел выехать из Украины во время полномасштабной войны. Первая его попытка была неудачной. В начале марта 2022 года сын и внук Ротару пытались сбежать в Молдову на лодке. Однако тогда их задержали пограничники. Впоследствии стало известно, что внук певицы Анатолий уехал и показался в Европе, Руслан о своем местонахождении молчит.

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