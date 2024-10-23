София Ротару вернулась в Киев и показалась на могиле мужа: как выглядит певица

Возлюбленного артистки не стало 22 года назад.

Певица София Ротару почтила память покойного мужа, музыканта Анатолия Евдокименко.

Возлюбленного артистки не стало ровно 22 года назад, а именно 23 октября 2002 года. Поэтому в годовщину смерти Анатолия Едокименко София Ротару почтила его память. Певица наведалась к могиле покойного возлюбленного. К слову, музыкант похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В своем Instagram исполнительница опубликовала соответствующее фото. На снимке София Ротару была изображена возле могилы возлюбленного. Певица была одета в джинсы, свитер и жилетку. Исполнительница не была многословной, а лишь кратко написала "единственный", добавив смайлик в виде красного сердца.

София Ротару на могиле мужа / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Пока неизвестно, опубликовала ли София Ротару архивный кадр или новый. Впрочем, на фото певица указала дату 23 октября 2024 года. Можно предположить, что снимок свежий, и артистка сейчас находится в Киеве.

Напомним, недавно сестра Софии Ротару – Аурика Ротару – сообщила, при каком условии исполнительница вернется на сцену. К слову, с началом полномасштабной войны знаменитость прекратила концертную деятельность.

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