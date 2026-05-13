София Ротару во время войны приобрела элитное авто: в СМИ раскрыли, каким еще имуществом владеет певица

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

Певица София Ротару во время полномасштабной войны приобрела элитное авто.

Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на собственные источники и государственные реестры. Отмечается, что певица стала обладательницей Land Rover Range Rover 2023 года выпуска. Транспортное средство было зарегистрировано на исполнительницу в декабре 2023-го. Вероятно, авто было приобретено в салоне.

Также внимания привлекает и номер автомобиля. В частности, там сочетание цифр «0001», что считается одной из самых дорогих комбинаций и стоит 96 тысяч гривен.

Реклама

В собственности Софии Ротару также есть авто Land Rover Range Rover 2007 года выпуска, которое она приобрела в 2016-м.

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Кроме того, у исполнительницы есть земельный участок под Киевом, площадь которого составляет 1412,5 квадртаных метров. Артистка стала его владелицей в 2005 году. Также у Софии Ротару есть квартира в центре столицы, приобретенная в 2011 году. Ее площадь составляет 164,3 квадратных метров.

Отметим, София Ротару с начала полномасштабной войны в Украине избегает публичности. Однако известно, что она проживает в Киевской области, а именно в Конча-Заспе. Время от времени артистка публикует посты в соцсетях, в которых или реагирует на ужасные события в Украине, или поздравляет украинцев с важными праздниками.

А вот от концертной деятельности София Ротару отказалась. Ранее экс-продюсер певицы раскрыл причины, почему она не выступает во время войны.

Реклама

Новости партнеров