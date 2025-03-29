София Ротару восхитила фото невестки и публично обратилась к ней

София Ротару с невесткой / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Певица София Ротару показала редкое фото со своей невесткой.

Сегодня, 29 марта, у жены ее сына Руслана особенный праздник. Светлана Евдокименко отмечает день рождения. По случаю такой даты Ротару вышла на связь в Instagram и публично поздравила невестку. В частности, опубликовала невиданное фото именинницы. На изображении Светлана позирует в стильном образе с собачкой.

Светлана Евдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Кроме певицы, поздравления имениннице также адресовал и Руслан Евдокименко. Сын Ротару также опубликовал фото жены и написал "С днем рождения".

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Светлана Евдокименко / © instagram.com/rotaru_sofia

Вероятно, семейство Софии Михайловны будет праздновать особый день за границей, куда они переехали во время полномасштабного вторжения. Кстати, недавно артистка показывала своего 31-летнего внука и удивила его изменениями на фото. Анатолий, который тоже за рубежом и сейчас занимается музыкой, праздновал день рождения.

Напомним, недавно еще одна внучка Софии Ротару, модель Соня объясняла, почему умалчивает подробности жизни звездной семьи за границей и не раскрывает, где сейчас ее бабушка.