София Ротару восхитила фото невестки и сына в особый для них день

Артистка сообщила о важном для ее семьи празднике.
Певица София Ротару поздравила своего сына и невестку с особым событием.
Так, сын звезды Руслан Евдокименко уже 31 год официально вместе со своей супругой Светланой. В годовщину их брака супругов поздравила и Ротару. Артистка в своем фотоблоге показала архивный кадр возлюбленных.
На изображении Руслан со Светланой еще совсем молодые позируют в объятиях на фоне поля. Знаменитость не стала подписывать кадр, а лишь добавила анимацию сердечка и лаконично отметила, что ее родные празднуют "День семьи".
В свою очередь, невестка Ротару Светлана на своей странице в Instagram также поздравила мужа с их праздником и показала большую семью на архивном фото. Кроме того, жена Евдокименко в 31-ю годовщину брака похвасталась подарком от него. В частности, показала фото букета белых роз.
"С днем рождения нашей семьи! 1993 год", — написала Светлана.
Также Светлана вспомнила, как выглядела их семья много лет назад, когда у нее с мужем только появились дети.
Напомним, недавно София Ротару также сделала публичное заявление в день Рождества.
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