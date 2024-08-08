София Ротару впервые во время войны показала свое видео и рассекретила, как с сыном 77-летие праздновала

Певица София Ротару впервые во время полномасштабной войны опубликовала свое свежее видео.

В частности, в фан-аккаунте звезды в TikTok появился ролик, на котором она поделилась, как 7 августа отпраздновала день рождения. В частности, 77-летие София Ротару встретила в кругу родных и близких. На видео можно заметить ее сына Руслана Евдокименко и внучку Соню. Они вместе пели для артистки Happy Birthday to you.

Семья праздновала 77-летие певицы в ресторане. На кадрах официант выносил звезде торт именинницы, на котором красовалась свеча, которую впоследствии задула Ротару.

София Ротару показала, как с сыном и внуками отпраздновала день рождения

Правда, где именно знаменитость встретила свое 77-летие, неизвестно. Однако пользователи Сети убеждены, что исполнительница находится за границей, а именно в Италии.

Отметим, что София Ротару не делала громких заявлений о российском вторжении в Украину. Кроме того, она очень редко выходит на связь. Однако в важные для Украины дни артистка делает посты в фотоблоге. Также певица реагирует на преступления российских оккупантов на украинских землях.

Недавно сын Софии Ротару поделился ее свежим фото. Руслан Евдокименко удивил молодым видом звездной мамы.

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