София Ротару впервые за длительное время вышла на связь с важным сообщением

Певица София Ротару впервые за продолжительное время вышла на связь.

В частности, исполнительница с началом полномасштабного вторжения избегает публичности. Однако знаменитость не забывает о важных для украинцев праздниках. Рождество, которое в Украине с 2023 года встречают 25 декабря, конечно, не стало исключением.

В своем Instagram София Ротару опубликовала праздничную открытку. На фотографии был изображен младенец в колыбели, которого освещала небесная звезда, а рядом с ним лежали двое ягнят. Снимок певица подписывать не стала.

София Ротару поздравила с Рождеством / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине София Ротару практически исчезла из медиапространства. Однако известно, что долгое время звезда находилась в Киеве, а впоследствии уехала за границу. Последний раз певицу видели в Киеве, когда она в этом году почтила память покойного мужа в годовщину его смерти.

О российском вторжении София Ротару публично ничего не говорит. Однако из ее редких постов понятно, какой позиции она придерживается. К слову, артистке за это уже успели отомстить в РФ. В частности, у нее отобрали имущество в Крыму. В настоящее время исполнительница пытается избавиться от квартиры в Москве. Недавно стало известно, на кого она ее переписала.

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