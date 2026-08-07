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София Ротару впервые за долгое время показала, как выглядит сейчас: редкое фото 79-летней звезды
Семья уже поздравила именинницу с днем рождения.
Украинская певица София Ротару сегодня, 7 августа, отмечает 79-летие.
По случаю дня рождения народная артистка Украины впервые задолго вышла на связь с поклонниками и показала свежее фото. На фотографии София Михайловна позирует в платье-вышиванке и солнцезащитных очках. В руках артистка держит сразу несколько роскошных букетов цветов, которыми ее, по всей видимости, поздравили с днем рождения.
К поздравлениям присоединились и родные знаменитости. Сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал фото мамы и адресовал ей теплые слова по случаю дня рождения.
Не остался в стороне и внук артистки Анатолий Евдокименко. Он также поздравил бабушку в Instagram, правда, для публикации выбрал архивный кадр. На нем еще совсем юный Анатолий позирует вместе с Софией Ротару посреди поля.
Напомним, недавно редакция ТСН.ua показывала редкие архивные фото Софии Ротару из разных периодов ее жизни — от детства до нашего времени. За десятилетие карьеры певица неоднократно меняла образы и экспериментировала со стилем.