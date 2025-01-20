София Ротару впервые за долгое время вышла на связь и показала свое фото с молодости

Украинская певица София Ротару впервые за длительное время вышла на связь.

В семье исполнительницы сегодня, 20 января, важный день. Муж артистки мог бы праздновать день рождения. Музыканту Анатолию Евдокименко должно было исполниться 83 года. София Ротару не забывает о памятных днях в ее семье. В своем Instagram звезда почтила память покойного мужа.

В сторис певица опубликовала архивное фото с Анатолием Евдокменко. Кадр был сделан, когда Ротару и ее муж были молоды. Исполнительница не стала подписывать фото, а лишь добавила смайлик в виде разбитого сердца.

София Ротару с мужем / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что мужа Софии Ротару – Анатолия Евдокименко – не стало 22 года назад, а именно 23 октября 2002 года. Музыкант похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Напомним, София Ротару с начала полномасштабной войны в Украине придерживается молчаливой позиции. Тем не менее, длительное время знаменитость находилась в Киеве, а впоследствии выехала за границу. У важные для украинцев дни знаменитость делает посты в Instagram. Также София Ротару время от времени рассказывает об обстрелах Россией Украины, правда, в подробности не вникает. В РФ артистке отомстили за такую ​​позицию. В частности, у звезды отобрали имущество в оккупированном Крыму. Сейчас она пытается избавиться от квартиры в Москве.

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