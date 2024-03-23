София Ротару вышла на связь и поздравила своего сбежавшего за границу внука с юбилеем

Певица София Ротару рассказала о празднике в семье и публично обратилась к своему внуку.

Сегодня, 23 марта, свой день рождения отмечает внук артистки Анатолий Евдокименко. Ему исполнилось 30 лет. По случаю юбилея знаменитость опубликовала его фото и ласково поздравила с особым праздником. В кадре внук Ротару в черном пиджаке позирует на черном фоне и загадочно смотрит в объектив.

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

К слову, к поздравлениям присоединилась еще одна внучка певицы, София Евдокименко. Она также поздравила брата на своей странице в фотоблоге: "С Днем рождения! Спасибо за постоянную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой".

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, Анатолий Евдокименко до сих пор молчит о полномасштабном вторжении России в Украину. Он выехал в Америку, взял творческий псевдоним и развивает там свою музыкальную карьеру. Как именно ему это удалось – пока неизвестно. Говорят, именно звездная бабушка спонсировала его выезд за границу и продолжает давать средства на творчество. Сама София Ротару не дает никаких комментариев на этот счет.

Напомним, недавно жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева показала их 9-летнюю дочь и также нежно поздравила ее с праздником.

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