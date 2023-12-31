София Ротару вышла на связь и публично обратилась к своему сыну и невестке

Исполнительница сообщила об особом празднике в их семье.

Певица София Ротару очень редко выходит на связь и не рассказывает, что происходит в ее жизни.

Однако когда в Украине празднуют какие-то важные даты, артистка обязательно в фотоблоге оставляет слова с поздравлениями. Не исключением для исполнительницы стали и семейные праздники.

Сын Ротару, Руслан Евдокименко, вместе со своей супругой Светланой праздновал годовщину свадьбы. Супруги уже 30 лет как живут в счастливом браке.

София Ротару в фотоблоге опубликовала фото невестки и сына. Снимок был сделан за границей и, вероятно, он архивный. Певица на фото лишь отметила, что сын и невестка уже 30 лет вместе, а также поздравила их с праздником: "Поздравляю!"

Сын Софии Ротару с женой / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, где находится София Ротару – неизвестно. Тем не менее сестра исполнительницы Аурика Ротару уверяет, что артистка осталась под Киевом и живет там вместе с сыном Русланом.

Напомним, недавно годовщину бракосочетания праздновали юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Шоумен по случаю праздника показал их романтическое фото и нежно поздравил жену.

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