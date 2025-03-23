София Ротару вышла на связь и публично обратилась к внуку, которого вывезла из Украины

Певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь.

Исполнительница рассказала о празднике. Сегодня, 23 марта, ее внуку Анатолию Евдокименко исполнился 31 год. В особый день Ротару опубликовала фото именинника и обратилась к нему с публичными поздравлениями.

"С днем рождения!" – написала певица в фотоблоге.

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

К поздравлениям также присоединилась сестра Евдокименко Соня. Модель в сторис также адресовала 31-летнему брату поздравления: "С днем рождения, лучший брат! Человек с самым добрым сердцем и сильнейшим духом!".

Внук Софии Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, сейчас вся семья София Ротару находится за границей. Вместе с ними и Анатолий. Поговаривали, что парень незаконно пересек украинскую границу во время войны при содействии бабушки. В настоящее время он посвятил себя музыке и выпускает новые треки под псевдонимом. В то же время о полномасштабном вторжении артист молчит. Сама София Ротару также в последнее время ничего не комментирует.

Напомним, недавно еще одна внучка Софии Ротару модель Соня объяснила, почему отмалчивается о жизни семьи и не дает никаких комментариев относительно звездной бабушки.

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