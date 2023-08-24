София Ротару заговорила по-украински в День независимости: что сказала звезда

Певица София Ротару сегодня, 24 августа, в День независимости Украины поздравила своих поклонников с выдающейся для нашей страны датой.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила красочный рисунок, на котором изображен украинский флаг в цветах. Этот снимок София Михайловна подписала на украинском языке:

"З Днем незалежності України. Перемоги і миру!" – пожелала соотечественникам звезда.

София Ротару поздравила украинцев с Днем независимости / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что Ротару всегда реагирует и показывает преступления, которые российские оккупанты совершают на нашей земле. Также артистка не пропускает ни одного важного для Украины праздника.

Так вот, на днях София Ротару в фотоблоге разместила красивую фотографию-анимацию, на которой были изображены сине-желтые флаги в солнечных лучах. Таким образом, звезда поздравила поклонников с Днем украинского флага, который мы праздновали накануне Дня независимости – 23 августа.

Напомним, ранее латвийская певица и подруга Софии Ротару Лайма Вайкуле рассекретила, что звезда находится за пределами Украины. Где именно, Вайкуле не уточнила, но отметила, что это "безопасное место".

Читайте также: