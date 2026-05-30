София Ротару залюбовалась фото взрослой внучки и публично обратилась к ней в день ее 25-летия
Певица поздравила внучку и показала, как она выглядит.
Украинская певица София Ротару публично поздравила внучку с днем рождения в Instagram, опубликовав теплое обращение и красивые кадры, которые быстро привлекли внимание поклонников.
30 мая в семье артистки особый день. Ее внучка София отмечает 25-летие. По этому случаю в ленте появилось новое фото девушки. Публикация сразу собрала реакции подписчиков. Сообщение веяло максимально личной и сдержанной атмосферой без чрезмерной громкости — только семейная нежность.
«Happy birthday», — коротко написала София Ротару, добавив символ сердца.
Параллельно свои поздравления адресовала и мама именинницы — Светлана Евдокименко. Она опубликовала семейное фото с дочкой и сыном, выбрав более эмоциональный тон. В заметке звучала поддержка и теплые слова о любви, которая не имеет границ.
«Доченька, с днем рождения! Любовь моя к тебе бесконечна, как вселенная. Ты самый красивый, добрый и ценный комплимент мне в этом мире… Сияй и помни, что моя вера в тебя, как ангел-хранитель, всегда рядом», — написала она.
Напомним, недавно София Ротару отреагировала на жуткий обстрелКиева и показала ужасные последствия попаданий.